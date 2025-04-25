İsrail Ordusundan Nablus'ta Genç Filistinliye Ateş Açıldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde Filistinli bir genci öldürdü.

AA muhabirine konuşan Salim Köy Meclisi Başkanı Adli Iştiyye, 17 yaşındaki Abdulhalik Cebur'un İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Iştiyye, Cebur'un göğsünden vurulduğunu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Olay sırasında İsrail güçlerinin köye baskın düzenlediğini, bunun da gençlerle askerler arasında arbedeye yol açtığını ifade eden Iştiyye, İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını aktardı.

Filistinli kaynaklara göre, şu ana kadar Batı Şeria'da 957'den fazla Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 16 bin 400 kişi de gözaltına alındı.