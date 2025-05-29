İsrail Ordusundan Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırıları

İsrail Ordusundan Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırıları
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgeleri savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Saldırılar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in, Güney vilayetine bağlı Cizzin kentinin Serire bölgesine 3 saldırı düzenlediği belirtildi.

Savaş uçaklarının ayrıca Cizzin'deki Reyhan tepelerini bombaladığı aktarılan haberde, İsrail ordusunun, Nebatiye vilayetine bağlı Ramiye köyü yakınlarına da İHA'yla saldırı düzenlediği kaydedildi.

Haberde, güneydeki Sayda kentine bağlı El-Beysariye bölgesine de bir saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail'in Sayda'ya bağlı Kakaiye bölgesini de havadan bombaladığı belirtilen haberde, İsrail İHA'ları ve savaş uçaklarının güney bölgesinde uçuşlarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamalarda, İsrail'in güneydeki saldırıları sonucu 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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