İsrail Ordusundan Lübnan'da İHA Saldırısı: 1 Ölü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir motosiklete insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Sur kentine bağlı Kalile beldesinde bir motosiklet, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Ateşkese rağmen gerçekleştirilen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan dünkü araç saldırısına ilişkin açıklama

İsrail ordusu, dün de Nebatiye kentinde bir araca İHA saldırısı düzenlemiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusundan, dün sabah saatlerinde düzenlenen bu saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın Rıdvan Güçleri komutanlarından Zeynel Abidin Hüseyin Fetuni'nin hedef alındığı iddia edildi.

Fetuni'nin Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın yeniden yapılanma faaliyetlerinde yer aldığı ve bunun ateşkes anlaşmasının ihlali olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği belirtilerek, bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.