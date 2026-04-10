İsrail saldırılarında 73 sağlık çalışanının öldüğü Lübnan'da ambulanslara yeni saldırı tehdidi

İsrail ordusu, Lübnan'da halihazırda hedef aldığı ambulanslar için saldırı uyarasında bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "acil ve ciddi" uyarı ifadesiyle açıklama yaptı.

Adraee, Hizbullah'ın ambulansları askeri amaçlarla kullandığını iddia ederek, bunun durdurulmaması durumunda ambulans ve sağlık tesislerine saldırı düzenleme tehdidini yineledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusunun ülkeye düzenlediği saldırılarda 73 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 79 ambulans kullanılamaz hale geldi, 6 hastane hizmet dışı kaldı ve 13 hastane de zarar gördü.

Bakanlıktan 6 Nisan'da yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Haris beldesinde sağlık çalışanlarını doğrudan hedef aldığı, 2 sağlık personelinin hayatını kaybettiği, birinin ağır yaralandığı belirtilmişti.