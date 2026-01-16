UNIFIL: İsrail tankından Lübnan'ın güneyindeki bir mevzimize 30 el ateş açıldı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail tankından Lübnan'ın güneyinde yer alan mevzilerinden birine doğru 30 el ateş açıldığını açıkladı.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Kasım 2024'te sağlanan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik sürdürdüğü ihlallere dikkat çekildi.

İsrail ordusuna ait bir tanktan sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Şuba beldesinde yer alan UNIFIL'e ait mevziye doğru 30 el ateş açıldığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in ihlali sonucu mevziye 2 kurşunun isabet ettiği ancak olay sırasında askerlerin orada bulunmadığı kaydedildi.

UNIFIL'ın anında İsrail'e ateşkes talebini ilettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Askerlerimizin hayatını riske eden her adım tehlikeli bir ihlal olarak kabul edileceği gibi BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını da ihlal etmiş olur. Bu ihlaller ayrıca Lübnan'ın güneyindeki istikrarı baltalıyor."

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.