Haberler

İsrail ordusu, Lübnan topraklarına girerek sınır hattındaki bir evi havaya uçurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın Hiyam beldesinde bir yazlık evi patlayıcılarla havaya uçurdu. Birleşmiş Milletler askerleri bölgeye intikal ederek incelemelerde bulundu.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Hiyam beldesine girerek bir yazlık evi patlayıcılarla havaya uçurduğu bildirildi.

Tel Aviv yönetimi, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna bağlı bir birlik, gece saatlerinde güney sınırına yakın Hiyam beldesine girerek bir yazlık evi patlayıcılarla yıktı.

Bölgeye intikal eden Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerleri, incelemelerde bulundu.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı

Çetenin iki numarasıydı! Macaristan'dan getirildi, anında tutuklandı
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti

Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
İsmini kimse bilmiyordu! Küme düşer denilen takımın başına geçti, tarih yazıyor

Küme düşer denilen takımın başına geçti, tarih yazıyor
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu

Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok

Güldüğüne bakmayın çok sinirli! İşte Reynmen'in ilk sözleri
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor

Uçak apronda! Fenerbahçe yeni yıldızını İstanbul'a getiriyor