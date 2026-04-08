İsrail ordusundan, başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde saldırılar düzenleyeceği tehdidi

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Beyrut'un Dahiye bölgesini terk etmesiyle birlikte Lübnan'ın diğer bölgelerini hedef almakla tehdit etti. Eş zamanlı saldırılarda çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Beyrut'un Dahiye bölgesini terk edip yıkımı Lübnan'ın diğer bölgelerine de taşıyacağını ileri sürerek başta başkent Beyrut'un diğer bölgeleri olmak üzere tüm ülkeyi hedef almakla tehdit etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah'ın Beyrut'un güneyini terk ederek ülkenin diğer bölgelerine yayıldığını ileri sürdü.

Hizbullah mensuplarının Beyrut'un diğer bölgelerinde konumlanmasının yıkımı diğer bölgelere taşıyacağını savunan Adraee, Hizbullah mensuplarına her yerde saldırı düzenleyeceklerini kaydederek Lübnan halkını tehdit etti.

İsrail ordusu öğle saatlerinde Beyrut başta olmak üzere Lübnan'ın güneyi ve doğusunda onlarca noktaya eş zamanlı saldırılar düzenlemişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 10 dakika içinde eş zamanlı olarak birden fazla bölgede 100 saldırı gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülke genelinde düzenlediği eş zamanlı saldırılarda ilk belirlemelere göre onlarca kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

500

100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma

100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret

Esra Erol’da şok anlar! Canlı yayında eşine ağır sözler
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
Bakan Yumaklı'nın 'Örnek üretici' dediği çiftçi video çekip yardım istedi

Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçinin yardım çığlığı
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma

100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Selçuk Yöntem sonrası Zafer Ergin’in Kurtlar Vadisi sözleri yeniden gündemde

Ünlü oyuncular Kurtlar Vadisi için ne dedi? Tartışma yeniden başladı