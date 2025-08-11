İsrail Ordusundan Lübnan'a Sızma ve Şiddetli Patlama

İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan topraklarına sızarak ülkenin güneyindeki Hiyam beldesinde şiddetli bir patlama gerçekleştirdi.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Nebatiye kentine bağlı Hiyam beldesindeki patlama saat 03.30 sularında meydana geldi.

İsrail ordusunun Lübnan topraklarına sızarak düzenlediği bu büyük çaplı ve şiddetli patlama, ülkenin güneyinin birçok noktasında duyuldu.

Olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan da konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.