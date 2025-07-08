İsrail Ordusundan Lübnan'a Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın Trablus kentinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişinin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırıda hedef alınan kişinin Hamas'a mensup olduğu iddia ediliyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde bir aracı hedef alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu Trablus kentinin El-Ayruniyye bölgesinde bir araca saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Saldırı sonucu araçta büyük bir yangın çıkarken yangını söndürmek için bölgeye sivil savunma ekipleri intikal etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise kısa bir süre önce ordunun, Lübnan'ın Trablus bölgesinde "Hamas'a mensup kilit bir ismi hedef aldığı" iddia edildi.

İsrail'in Kanal14 televizyonu, Hamas'ın Lübnan'daki lider kadrosundan Mustafa Bacur'un Trablus'taki saldırıda hedef alındığını ileri sürdü.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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