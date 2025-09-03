İsrail Ordusundan Lübnan'a İnsansız Hava Aracı Saldırısı: Bir Ölü

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan ile Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının Lübnan'ın güneyindeki Yatir beldesine düzenlediği saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan, İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait birliklerin sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Ayterun beldesi çevresine girdiği belirtildi.

İsrail askerlerinin Cel ed-Deyr bölgesinde bir evi havaya uçurduğu aktarıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesinde de İsrail ordusuna ait dron bölge halkı ev eşyalarını taşıdığı sırada ses bombası attı, yaralanma bildirilmedi.

İsrail ordusuna ait bir dronun Yarun beldesinde bir ekskavatörü hedef aldığı, Meys el-Cebel bölgesinde de bir ekskavatörü hedef alan İsrail dronunun düştüğü kaydedildi.

Ayrıca, bir İsrail dronunun Meys el-Cebel'e provokatif yazılar içeren broşürler attığı ifade edildi.