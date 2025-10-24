İsrail Ordusundan Lübnan'a İHA Saldırısı: 2 Ölü, 2 Yaralı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca İHA ile saldırıda bulundu. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Olayın ardından araçta yangın çıktı.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentinde Tul beldesi yolunda seyir halindeki bir araç, İsrail ordusuna ait İHA tarafından güdümlü füzeyle hedef alındı.
Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Olayın ardından araçta da yangın çıktı.
Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel