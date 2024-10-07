İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırısı
İsrail ordusu Beyrut'un güney banliyölerine hava saldırısı düzenleyerek yerleşim alanlarını vurdu. Saldırı sonrası çıkan yangınlar sabaha kadar sürdü.
BEYRUT, 7 Ekim (Xinhua) -- İsrail ordusu Pazar sabahı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerine hava saldırısı düzenledi. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardıman düzenleyerek yerleşim alanlarını vurduğunu ve saldırı sonrası çıkan yangınların sabaha kadar sürdüğünü bildirdi.