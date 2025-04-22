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İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü

İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü
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Haberler
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybetti. Saldırı sonrası çıkan yangın tarımsal alana sıçradı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Aley ilçesinin Bavarta beldesinde bir aracı hedef aldığı belirtildi.

İnsansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu çıkan yangının tarımsal alana sıçradığı aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, itfaiye ekiplerinin yaşamını yitiren bir kişinin cansız bedenini araçtan çıkardığı kaydedildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'in düzenlediği saldırılarda 190'dan fazla kişinin öldüğü, 485 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

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Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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