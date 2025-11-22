Haberler

İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

Güncelleme:
İsrail ordusu, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılar sonrası bölgeden dumanlar yükseldi. Lübnan'da, ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait savaş uçakları ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde Mahmudiye, Ayşiyye ve Çarmak beldelerinin olduğu bölge ile Rafi Dağı'nı hedef aldı.

İsrail uçakları, ayrıca ülkenin doğusundaki Baalbek'in batısında yer alan Şemstar beldesi çevresine 2 saldırı düzenledi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde İsrail saldırısı sonrası bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
