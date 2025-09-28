İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına karşın sık sık saldırılar düzenlediği Lübnan'ın güneyini hava saldırılarıyla hedef aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, saldırılar ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı bölgelerde gerçekleşti.

İsrail savaş uçaklarının, Kefr Rumman ile Curmuk arasındaki bölgeyi havadan karaya füzelerle düzenlenen bir dizi hava saldırısıyla hedef aldığı, güçlü patlamaların geniş bir alanda duyulduğu aktarıldı.

Akşam saatlerinde ise Humin el-Fevka bölgesinde bir evin İsrail insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait silah depolarının vurulduğu öne sürüldü.

İsrail'in güvenliğine yönelik tehlikelere karşı saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.