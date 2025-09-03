İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği iki bölgeye saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güney bölgelerine yapılan saldırı hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Cebel Rus bölgesine yönelik saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Hizbullah'ın geçmişte kullandığı mevzileri imha ettiği" iddia edildi.

Saldırıların "aylarca yapılan keşif ve takip faaliyetlerinin ardından yapıldığı" ifade edilen açıklamada, Lübnan'da konumu belirtilmeyen başka bir hedefin vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, saldırılan ikinci noktanın "Hizbullah'ın yeniden yapılanma faaliyetlerine destek sağlayan üretim tesisi" olduğu savunuldu.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA ise İsrail'in Sayda kentine bağlı el-Harayib beldesi kırsalına ve Kevseriye er-Riz bölgelerine iki hava saldırısı düzenlendiğini aktardı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.