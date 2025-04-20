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İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırıları

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Nebatiye kentine yakın beldelere bir dizi hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarına devam ettiği ifade ediliyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin sınıra yakın beldelerine bir dizi hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının sabah saatlerinden beri ülkenin güneyinde yoğun uçuşlarını sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının, Nebatiye kentine bağlı Arnun, Kefr Tebnin ve Yahmur Eş-Şıkeyf yakınlarını bir dizi saldırıyla hedef aldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, Cizzin bölgesinde de birkaç noktaya hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Söz konusu saldırıların yol açtığı maddi hasar ya da can kayıplarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail'in gün içinde Lübnan'ın güneyindeki Sayda ve Nebatiye kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

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Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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