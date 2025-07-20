İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Bildirileri: Hizbullah'la İşbirliğine Uyarı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Yarun beldesine attığı havadan bildirilerle, Lübnan halkını Hizbullah'la işbirliği yapmamaları konusunda uyardı ve bu tür işbirliklerinin ekonomik faydasının olmadığını belirtti. İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Yarun beldesine havadan "Hizbullah'la işbirliği yapılmaması" yönünde bildiriler attı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Yarun beldesine havadan bildiriler attı.

Atılan bildirilerde "Lübnan halkını Hizbullah'la işbirliği yapmamaları konusunda uyaran" ifadelerin yer aldığı aktarıldı.

Bildirilerde, Hizbullah'la işbirliği yapmanın bir ekonomik faydasının bulunmadığı kaydedildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki işgalini sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.???????

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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