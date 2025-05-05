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İsrail Ordusundan Lübnan'a 3 Hava Saldırısı

İsrail Ordusundan Lübnan'a 3 Hava Saldırısı
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yer alan Aytarun beldesine gerçekleştirdiği 3 hava saldırısında can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Saldırılar, ateşkes anlaşmasına rağmen düzenlendi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine 3 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyinde yer alan Nebatiye vilayetine bağlı Aytarun beldesini hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in Aytarun beldesini peş peşe 3 hava saldırısıyla bombaladığı aktarılan haberde, saldırılarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Güneydeki sınır hattına yakın yer alan Aytarun beldesi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarda ciddi yıkıma maruz kaldı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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