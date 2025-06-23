İsrail Ordusundan İran'daki Fordo Nükleer Tesisi'ne Saldırı İddiası

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İsrail ordusunun ABD'nin İran'daki Fordo Nükleer Tesisi'ne düzenlediği hava saldırısında, tesisin giriş-çıkışları da hedef alındı. Bu saldırının, nükleer malzemelerin çıkarılmasının engellenmesi amacıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü. Türkiye dahil birçok ülke, İsrail'in saldırılarını kınadı.

İsrail ordusunun dün ABD'nin saldırı düzenlediği İran'daki Fordo Nükleer Tesisi'ne giden yolu ve tesisin giriş-çıkışlarını vurduğu ileri sürüldü.

Tel Aviv basınında çıkan haberde, İsrail ordusunun Fordo Nükleer Tesisi'ne giden yola hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Saldırıda, Fordo'nun giriş-çıkışlarının da vurulduğu öne sürüldü.

Söz konusu saldırının "Fordo'daki malzemelerin çıkarılmasının engellenmesi amacıyla düzenlendiği" savunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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