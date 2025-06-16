İsrail Ordusundan İran'a Geniş Kapsamlı Saldırı

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İsrail ordusu, İran'ın batısındaki karadan karaya füze altyapısına yönelik saldırılar düzenledi. Tansiyonun yükseldiği bölgede, İran ordusunun yaptığı misillemelerde de ciddi kayıplar yaşandı.

TEL İsrail ordusu, İran'ın batısında karadan karaya füze altyapısına yönelik saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'da füze altyapısının hedef alındığı belirtildi.

Ordudan yapılan bir başka açıklamada ise İç Cephe Komutanlığının muhtemel İran füze saldırısı nedeniyle ülke genelinde sığınakların yakınlarında durma talimatının kaldırıldığı aktarıldı.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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