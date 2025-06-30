İsrail Ordusundan Han Yunus'ta Saldırı: 13 Ölü, 50 Yaralı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde insani yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Yaralılardan birkaçının durumu ağır, ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde insani yardım alabilmek için bekleyen Filistinlilerin bulunduğu alana düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Gazze'deki Nasır Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Han Yunus'ta yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda ilk belirlemeye göre 13 Filistinli yaşamını yitirdi, 50 kişi de yaralandı.

Yaralılardan bazısının durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Saldırının yardım dağıtımı yapılması planlanan bir noktaya düzenlendiği ve Filistinli sivillerin temel ihtiyaç maddelerine ulaşmak için toplandığı sırada hedef alındığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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