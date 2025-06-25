İsrail Ordusundan Han Yunus'ta 7 Askerin Ölümü

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde gerçekleştirdiği operasyonda 7 askerinin hayatını kaybettiğini, 2 askerin de yaralandığını açıkladı. Patlamanın, bir Filistinli direnişçi tarafından zırhlı araca yerleştirilen bomba sonucu meydana geldiği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde dün 7 askerinin öldüğünü, birisi ağır ikisinin de yaralandığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir Filistinli direnişçinin İsrail askerlerinin içinde bulunduğu zırhlı araca bomba yerleştirdiği belirtildi.

Patlamada zırhlı aracın alev aldığı ve içerisindeki 7 askerin öldüğü kaydedildi. Yine Han Yunus'ta birisi ağır olmak üzere 2 İsrail askerinin de roket atışıyla yaralandığı aktarıldı.

Kara saldırıların başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 434 oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 56 bin 77 Filistinli hayatını kaybetti, 131 bin 848 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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