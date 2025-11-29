Haberler

İsrail Ordusundan Gazze'ye Yoğun Saldırılar: Ateşkes Anlaşması İhlal Edildi

İsrail ordusu, yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan düzenlediği saldırılarla ateşkes anlaşmasını ihlal etti. Şahidlerin aktardığına göre, saldırılar Gazze'nin çeşitli bölgelerinde yoğunlaştı ve kayıplar arttı.

İsrail ordusu, yürürlükteki ateşkese rağmen gece boyunca işgal altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, deniz ve havadan yoğun saldırılar düzenledi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail ordusu; Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesi ile Bureyc Mülteci Kampı, güneyde Refah kenti, Han Yunus'un doğusundaki Karara ve Beni Suheyla beldelerini hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine art arda hava saldırıları gerçekleştirdi. İşgalci İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nin doğu kesimlerine yoğun topçu atışları yaptı.

İsrail savaş gemileri de Gazze sahil şeridi açıklarını hedef alırken; kara topçu birlikleri ise kuzeydeki Beyt Lahiya beldesine yönelik saldırılar düzenledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise İsrail topçuları, Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu bölgelerini vurdu.

Güneyde ise İsrail savaş uçakları, Refah kenti doğusu ile Han Yunus'un doğusundaki Karara ve Beni Suheyla beldelerine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

Hamas ile 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Buna rağmen İsrail, Hamas ile imzaladığı ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden 22 Kasım'da yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun 10 Ekim'den beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 497 kez ihlal ettiği, söz konusu saldırılarda 342 Filistinlinin hayatını kaybettiği" bildirilmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
