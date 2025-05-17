İsrail Ordusundan Gazze'ye Yoğun Saldırı: En Az 10 Ölü

İsrail Ordusundan Gazze'ye Yoğun Saldırı: En Az 10 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, kalıcı işgal amacıyla Gazze Şeridi'nde stratejik bölgeleri ele geçirerek saldırılara başladı. İlk aşamada en az 10 Filistinli hayatını kaybetti.

- İsrail ordusu, kalıcı işgal amacıyla Gazze'ye yoğun saldırı başlattı

GAZZE - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde stratejik bölgelerin ele geçirilmesi amacıyla yoğun saldırılara başladığını duyurdu. Gece yarısından bu yana en az 10 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden gece yarısı yapılan açıklamada, ordunun stratejik bölgeleri ele geçirmek amacıyla Gazze Şeridi'ne yoğun saldırı başlattığı ve birliklerin harekete geçirildiği duyuruldu. "Gideon'un Savaş Arabaları" adı verilen büyük çaplı saldırının ilk aşamasının başlatıldığı, rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılmasının hedeflendiği iddia edildi.

İsrailli yetkililere göre "Gideon'un Savaş Arabaları" adı verilen harekat, İsrail ordusunun Gazze'yi kalıcı olarak işgal etmesini, Filistinli sivillerin Gazze Şeridinin güneyine doğru ilerlemesini, Hamas'ın insani yardım malzemelerinin kontrolünü ele geçirmesini önlemesini sağlayacak.

İsrail askerleri Deir el-Belah'a doğru ilerliyor

Filistin medyası, İsrail birliklerinin gece yarısı Gazze'nin merkezindeki Deir el-Belah'a doğru ilerlediğini bildirdi. Bu sırada Deir el-Balah'a yoğun topçu atışı ve hava saldırıları gerçekleştirildiği aktarıldı. Deir al-Balah, İsrail askerlerinin Gazze'de henüz operasyon yapmadığı birkaç bölgesinden biri.

En az 10 kişi hayatını kaybetti

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun yoğun saldırıları başlattığını duyurmasının ardından en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lozan tartışmasının terörsüz Türkiye ile ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan'la ilgili tartışmalara ilk yorum
Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu

Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

Göğüslerinin kalıbını çıkarttı, o halini gören bir daha baktı
Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım

"Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

Süper Lig devi 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
TFF'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı

Verdiği karar 1500 futbolcuyu tehlikeye attı
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor

Uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin İstanbul konseri iptal edildi

İsrailli şarkıcının Türkiye'deki bir konseri daha iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.