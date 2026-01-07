Haberler

Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze'de düzenlediği İHA saldırısında 1 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun Gazze'nin Tuffah Mahallesi'nde insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaralandı. Saldırı sonrasında bölgedeki ateşkes anlaşmasının ihlal edildiği bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze'de insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, bir Filistinli yaralandı.

Sağlık kaynaklarının AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait Quadcopter tipi drondan atılan bomba nedeniyle yaralanan kişinin Baptist Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Görgü tanıkları da İHA'dan atılan bombanın "Battış" ailesine ait bir eve isabet ettiğini, saldırı sonrasında evde çıkan yangına sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiğini aktardı.

Saldırının gerçekleştiği bölgenin, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusunun daha önce çekildiği alanlar arasında yer aldığı ve bunun da bir başka ihlal olarak kayda geçtiği ifade edildi.

