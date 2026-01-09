Haberler

İsrail, Gazze Şeridi'ne hava ve topçu saldırılarını sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nde çeşitli bölgelere hava ve topçu saldırıları düzenledi. Saldırılar Gazze kenti, Bureyc Mülteci Kampı ve Han Yunus'u hedef aldı.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen bu sabah da Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre saldırılar, kuzeydeki Gazze kentini, orta kesimlerdeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunu ve güneydeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerini hedef aldı.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde İsrail savaş uçakları saldırı düzenlerken, bölgede yoğun insansız hava aracı hareketliliği ile beraber silah sesleri duyuldu.

Orta kesimde ise savaş uçakları, Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki tarım arazilerine iki hava saldırısı gerçekleştirdi.

Han Yunus'un doğu bölgeleri de İsrail savaş uçaklarının saldırılarına maruz kaldı. Hava saldırılarına yoğun topçu atışları eşlik ederken, bölgede art arda patlama sesleri duyuldu ve İsrail askeri araçlarından aralıklı ateş açıldı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu

7 dev şirkete şafak baskını! Gözaltılar var
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam

Emekli maaşı çalışması tamamlandı! İşte masadaki yeni rakam
'Veliaht prense' Trump'tan soğuk duş: Görüşmeyi düşünmüyorum

Veliaht prense Trump'tan soğuk duş! Video izlenince havaya girmişti
Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha