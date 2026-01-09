İsrail, Gazze Şeridi'ne hava ve topçu saldırılarını sürdürdü

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen bu sabah da Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre saldırılar, kuzeydeki Gazze kentini, orta kesimlerdeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunu ve güneydeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerini hedef aldı.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde İsrail savaş uçakları saldırı düzenlerken, bölgede yoğun insansız hava aracı hareketliliği ile beraber silah sesleri duyuldu.

Orta kesimde ise savaş uçakları, Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki tarım arazilerine iki hava saldırısı gerçekleştirdi.

Han Yunus'un doğu bölgeleri de İsrail savaş uçaklarının saldırılarına maruz kaldı. Hava saldırılarına yoğun topçu atışları eşlik ederken, bölgede art arda patlama sesleri duyuldu ve İsrail askeri araçlarından aralıklı ateş açıldı.