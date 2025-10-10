İsrail ordusundan Gazze'ye ateşkes öncesi saldırı: 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze'de varılan ateşkesin yürürlüğe girmesinin beklendiği sırada düzenlediği saldırıda, orduya yönelik "düşmanca" faaliyetlerin olduğu bir binayı hedef aldığı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini vermediği askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırının Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir tarafından onaylandığı belirtildi.

Askeri kaynak, İsrail ordusuna karşı düşmanca faaliyetlerin olduğu bir evin hedef alındığını kaydederek, saldırıyı itiraf etti.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde ise saldırının, bir suikast girişimi olmadığı öne sürüldü.

İsrail ordu radyosu da saldırıda, iki Hamas unsurunun hedef alındığını aktardı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir Hamas hücresinin hedef alındığını ve bu hücrenin İsrail güçlerine doğrudan tehdit oluşturduğunu öne sürdü.

İsrail'in söz konusu saldırısı, Gazze'de ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner'in de katıldığı İsrail kabine toplantısı sırasında gerçekleşmişti.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze kentine düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin de enkaz altında kaybolduğu belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'daki müzakereler sonrasında İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulamıştı.