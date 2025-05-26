İsrail Ordusundan Gazze Şeridi'nde Filistinlilere Sürgün Emri

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinin neredeyse tamamı için Filistinlilere sürgün emri yayımlayarak, bu bölgelere saldırı tehdidinde bulundu.

Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya hesabından Gazze Şeridi'nin güneyinin en büyük yerleşim alanları Refah ve Han Yunus kentlerinin kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı.

Bölgeye "eşi görülmemiş şiddette saldırı düzenleyeceği" tehdidini açıklayan İsrail ordusu, buradaki Filistinlilerden, sahil şeridindeki "güvenli olduğunu" iddia ettiği Mevasi bölgesine zorunlu göç emri yayımladı.

İsrail ordusunun kırmızıyla işaretlediği alan Han Yunus, Refah'ın yanı sıra Gazze'nin güneyindeki yoğun yerleşime sahip Abasan, el-Karara ve Beni Süheyl bölgelerini kapsıyor.

Güneydeki Han Yunus kenti, dünyanın en yoğun nüfusa sahip noktalarından Gazze Şeridi'ndeki, Gazze kentinden sonra en fazla yerleşimin bulunduğu ikinci nokta olarak biliniyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de bloklara böldüğü haritalarla Filistinlilere zorunlu sürgün emirleri yayımlıyor. Gazze'deki 2,3 milyon Filistinli nüfusunun yüzde 90'ından fazlası İsrail'in saldırıları karşısında en az bir kere zorla yerinden edilmiş durumda. Gazze'deki Filistinliler, İsrail ordusunun "güvenli bölge" diye açıkladığı noktalara da saldırı düzenlemesi nedeniyle "Gazze'de güvenli yer yok." sloganını tekrar ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurmuştu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail buradaki Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.