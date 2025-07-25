İsrail Ordusundan Gazze'deki Okula Saldırı: 5 Ölü

İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı Kahire Okulunu hedef aldı.

Saldırıda aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ölü ve yaralılar Şifa Hastanesi'ne nakledildi.

Yaralılar arasında çocukların da bulunduğu, bombardıman nedeniyle çocuklardan birinin kolunun koptuğunu aktarıldı.