İsrail Ordusundan Gazze'deki Çatışmalarla İlgili Açıklama

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki çatışmalarda aralarında bir tabur komutanının da bulunduğu 2'si ağır 4 askerinin yaralandığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyinde çıkan çatışmada 585. Tabur'dan bir subay ve askerin ağır yaralandığı belirtildi.

Refah kentinde patlayıcının infilak etmesi sonucu iki subayın daha orta ve hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu bu sabah yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir zırhlı personel taşıyıcının hedef alındığı saldırıda Golani Tugayı'ndan Yüzbaşı Amir Saad ve Çavuş Inon Nuriel Vana'nın öldüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı 898'e, yaralı sayısı da 6 bin 145'e yükseldi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında ise çoğu çocuk ve kadın 59 bin 821 Filistinli hayatını kaybetti.