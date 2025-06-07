İsrail Ordusundan Gazze'de Sivillere Ateş: 6 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail Ordusundan Gazze'de Sivillere Ateş: 6 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
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İsrail ordusu, Gazze'nin Refah kentinde bir yardım merkezine giden sivillere ateş açarak en az 6 Filistinliyi öldürdü. Saldırılarda yaralananların sayısı da bir hayli fazla. Son haftalarda benzer saldırıların sayısındaki artış dikkat çekiyor. Filistinli yetkililer, bu durumun insani yardım sürecinin istismarına dönüştüğünü belirtiyor.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde, İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtım merkezi yakınında bekleyen sivillere ateş açarak en az 6 Filistinliyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Filistinli temel gıda maddelerine ulaşmak için yardım merkezine yöneldiği sırada İsrail askerleri kalabalığa ateş açtı.

Saldırıda şu ana kadar en az 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'de son haftalarda benzer saldırıların sayısı giderek artarken, 27 Mayıs'tan bu yana insani yardım almaya çalışan sivillere yönelik İsrail saldırıları sonucu ölen Filistinlilerin sayısı 115'e yükseldi, 580'den fazla kişi yaralandı.

Bu saldırıların ardından 9 kişinin de hala kayıp olduğu ifade ediliyor.

Filistinli yetkililer ve bölge halkı, İsrail'in insani yardım iddiasıyla oluşturduğu alanlarda sivilleri hedef alarak bu süreci bir tuzağa dönüştürdüğüne dikkati çekiyor.

Saldırılar, ABD'nin desteğiyle sürdürülen İsrail politikasının sivilleri doğrudan hedef aldığı yönündeki eleştirileri de güçlendiriyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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