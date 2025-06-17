İsrail Ordusundan Gazze'de Sivil Hayatına Yönelik Saldırı

( ANKARA ) – İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 45 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de ağır yaralandığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, siviller El-Tahlia kavşağında yardım almak üzere toplanmıştı. Yaralanan onlarca kişi Nasser Tıp Kompleksi'ne sevk edildi.

"Nasser Hastanesi'nde acil servisler, yoğun bakım üniteleri ve ameliyathaneler aşırı doluluk nedeniyle hizmet veremez hale geldi" denilen açıklamada, hayat kurtarıcı ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin sağlık hizmetlerini ciddi şekilde aksattığı belirtildi.

Gazze'de yardım bekleyen sivillere yönelik saldırılar, yardımların BM'ye bağlı ajansların kontrolünden alınıp ABD ve İsrail destekli Gazze Yardım Vakfı'na verilmesinden bu yana artmış durumda.