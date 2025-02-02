Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem

Ege Denizi beşik gibi! Depremlerin sayısı da şiddeti de endişe verici
Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı

Anketlerin anketi yayımlandı! Çıkan sonuçlar iki lider için de ilginç
Ahmet Ercan ve Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı

Peş peşe depremler sonrası uzmanların uyarıları hiç iyi değil

İsrail Ordusundan Gazze'de Sivil Araca Saldırı: 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir aracı hedef alması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, çocuğun durumu kritik.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bir aracı hedef alması sonucu biri çocuk 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları ise İsrail ordusunun, insansız hava araçlarıyla (İHA) Reşid Caddesi'nde sivil bir aracı hedef aldığını belirtti.

Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine giden bir aracı Reşid Caddesi'nde hedef aldı.

Araçta bulunan 5 Filistinli yaralı halde Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi'ne ulaştırılırken, aralarında ağır bir yaralı çocuğun olduğu bilgisi verildi.

Hastane kaynakları, ağır yaralı gelen çocuğa resüsitasyon yapıldığı ve durumunun kritik olduğunu ifade etti.

??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
img

Erdoğan'ın başdanışmanı teğmenlerin ihracını böyle savundu
img

Ünlü yorumcu canlı yayın açarak milyonluk vurgun yaptı
img

Ezeli rakibe gidiyor!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO'dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız

NATO'dan Türkiye dahil tüm üyelerine tedirgin eden çağrı
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Sedat Peker üniversiteden mezun oldu

Sedat Peker üniversite bitirdi! Okuduğu bölüm de bir hayli ilginç
Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler

Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.