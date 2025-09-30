Haberler

İsrail Ordusundan Gazze'de Şifa Hastanesi Civarında Gaz Bombalı Saldırı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi çevresindeki Filistinlilere insansız hava araçlarıyla gaz bombaları attığı bildirildi. Saldırılar, hastanedeki hasta ve yaralılar arasında büyük paniğe yol açtı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Şifa Hastanesi çevresindeki Filistinlilerin üzerine insansız hava araçlarıyla (İHA) gaz bombaları attığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, soykırımını sürdürdüğü Gazze'de, Filistinlileri yerinden etmek için saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesinin yakınlarındaki Filistinlilerin evlerine İHA'larla gaz ve sis bombaları atması, hastanedeki hasta ve yaralılar arasında büyük bir paniğe yol açtı.

İsrail ordusu, Gazze kentinde on binlerce Filistinlinin bulunduğu Şifa Hastanesinin çevresinde dün birçok evin boşaltılması tehdidinde bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze kentinde yaklaşık yarım milyon Filistinlinin hala 8 kilometrekarelik bir alanda mahsur bırakıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
