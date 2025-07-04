İsrail Ordusundan Gazze'de Kayıplar: 1 Asker Öldü, 2 Asker Yaralı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 1 askerinin öldüğünü, 2 askerinin ise ağır yaralandığını duyurdu. Son 48 saatte bölgede meydana gelen çatışmalar sonucu ölen asker sayısı 883'e ulaştı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırılar düzenlediği, gıda ve insani yardım girişini engellediği Gazze Şeridi'nde 1 askerinin öldüğünü, 2 askerinin ağır yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 53. Tabur'dan Çavuş Asaf Zamir'in (19) Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Zamir'in öldüğü olayda aynı birimden 2 askerin de ağır yaralandığı aktarıldı.

Son 48 saatte Gazze'de 3 İsrail askeri öldü.

İsrail ordusunun "ismi açıklanmasına izin verilenler" başlığıyla paylaştığı verilere göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde ölen askerlerin sayısı, 439'u kara saldırılarında olmak üzere 883'e yükseldi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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