İsrail Ordusundan Gazze'de Büyük Tahliye Emri

GAZZE, 30 Haziran (Xinhua) -- İsrail ordusu pazar günü yayımladığı tahliye emrinde Cibaliye ve Gazze'nin Zeytun, Tuffah, Derac ve Sabra mahallelerindeki Filistinlilere bölgeyi terk ederek Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine taşınma çağrısı yaptı. Bu, son aylarda verilen en büyük tahliye emirlerinden biri olarak kayda geçti.