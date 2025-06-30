İsrail Ordusundan Gazze'de Büyük Tahliye Emri

İsrail Ordusundan Gazze'de Büyük Tahliye Emri
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İsrail ordusu, Gazze'nin Cibaliye ve bazı mahallelerinde yaşayan Filistinlilere, bölgeyi terk edip Gazze'nin güneyine taşınmaları çağrısında bulundu. Bu, son aylardaki en büyük tahliye emirlerinden biri olarak kaydedildi.

GAZZE, 30 Haziran (Xinhua) -- İsrail ordusu pazar günü yayımladığı tahliye emrinde Cibaliye ve Gazze'nin Zeytun, Tuffah, Derac ve Sabra mahallelerindeki Filistinlilere bölgeyi terk ederek Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine taşınma çağrısı yaptı. Bu, son aylarda verilen en büyük tahliye emirlerinden biri olarak kayda geçti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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