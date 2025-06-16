İsrail Ordusundan Füzeler Üzerine Sığınak Uyarısı

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İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'dan İsrail'e doğru balistik füzelerin fırlatıldığını duyurdu ve kuzey bölgelerde yaşayan sivillerin sığınaklara girmesini istedi.

(ANKARA) - İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru balistik füzeler fırlatıldığını duyururken, kuzey bölgelerdeki sivillerin sığınaklarına girmesi çağırısı yaptı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (İDF) İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurarak kuzey bölgelerde sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı. İDF tarafından yapılan açıklamada, açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği belirtilerek hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu ifade edildi.

Açıklamada kuzeydeki bölgelerdeki sivillere bomba sığınaklarına girmeleri ve ikinci bir emre kadar sığınaklarda kalmaları istendi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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