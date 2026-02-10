Haberler

İsrail ordusu Gazze'nin güney ve kuzeyinde geniş çaplı yıkımlar gerçekleştiriyor

Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus ve Gazze kentinde Filistinlilere ait konutlarda geniş çaplı yıkım operasyonları gerçekleştiriyor. Görgü tanıkları, insansız hava araçlarıyla yıkım süreçlerinin sürdüğünü bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile kuzeyindeki Gazze kentinde işgal altında tuttuğu bölgelerde Filistinlilere ait konutlara yönelik geniş çaplı yıkım operasyonları gerçekleştiriyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunda kontrolü altında bulunan bölgelerde büyük ölçekli yıkımlar yaptı.

Gazze kentinin işgal altındaki bölgelerinde de yıkımlarını sürdüren İsrail ordusunun, "quadcopter" tipi insansız hava araçlarıyla Cibaliya bölgesinde Filistinlilere ait yıkılmak üzere olan evlerin üzerine patlayıcı bıraktığı aktarıldı.

İsrail güçlerinin Refah ve Han Yunus sahiline ateş açtığı, Han Yunus'ta konuşlanmış askeri araçlardan da Filistinlilere ateş edildiği belirtildi.

Saldırılarda can kaybı ya da yaralanmalara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
