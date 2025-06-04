İsrail Ordusundan Filistinlilere Dönüş Yasaklaması

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla güney bölgelerine göç ettirdiği Filistinlilerin evlerine dönmemelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Filistinlilerin zorla güneye göç ettirildiği Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinin bloklara bölündüğü ve kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı.

Adraee, Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Beyt Lahiya, Beyt Hanun, Cibaliya ve civarındaki yerleşimlerdeki evlerine dönmek isteyen Filistinlilerin kuzeye gitmemeleri gerektiğini belirtti.

İsrail ordusu daha önce Gazze'yi kalıcı olarak işgal etmek için kapsamlı saldırılara başladığını duyurmuştu.

İsrail, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirmek için uygulamaya başladığı saldırı planı kapsamında Filistinlileri Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürmek için sık sık "tahliye emirleri" yayımlıyor.