İsrail Ordusundan El Halil'de Gözaltılar

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde gerçekleştirdiği çeşitli baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlar sırasında tarım malzemelerine de el koyuldu.

EL İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde evlerine baskın düzenleyerek 16 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İsrail askerleri, El Halil'in güneybatısındaki Dura kasabasına bağlı En-Namus el-Fevka Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Baskında Cihad es-Sabbar ile iki oğlu Faysal ve Fadi'yi gözaltına alana İsrail askerleri, Filistinlilerin fidanlıklarındaki tarım malzemeleri ve gübrelere de el koydu.

İsrail güçleri ayrıca Dura kasabasının Deyr el-Asel et-Tahta köyüne de baskın düzenleyerek 9 kişiyi gözaltına aldı.

El Halil'in güneybatısındaki Beyt Avva beldesine yaptıkları baskın sırasında 2 kişiyi gözaltına alan İsrail güçleri, kentin kuzeyindeki Halhul beldesinde de 2 kişiyi gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü.

İsrail askerlerinin evlere baskınlar sırasında içindeki eşyaları da tahrip ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
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