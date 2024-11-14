Üye Girişi
Haberler

İsrail Ordusundan Dahiye'ye Şiddetli Hava Saldırıları

İsrail Ordusundan Dahiye'ye Şiddetli Hava Saldırıları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Hizbullah kalesi Dahiye'ye üç hava saldırısı düzenledi. Saldırılara karşılık Hizbullah da roketlerle karşılık veriyor. İsrail'in saldırılarında toplam 3 bin 365 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye 3 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun Dahiye'deki Gubeyri'de bir noktaya iki, Şuveyfat'a da bir hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Söz konusu saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığı ise bildirilmedi.

İsrail'den tahliye çağrıları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırılar düzenlenmeden kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şuveyfat ve Gubeyri için tahliye uyarısında bulundu.

Adraee, paylaştığı haritada işaretli 2 binanın saldırı öncesinde boşaltılmasını istemişti.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 365 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 216'sı çocuk ve 653'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 365 kişi öldü, 14 bin 344 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor.

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 585 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El Sani'yi resmi törenle karşıladı

Katar Emiri'nin selam verdiği an törene damga vurdu

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı
'O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi'

"O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyona göre asgari ücret ne kadar olur? SGK Uzmanı açıkladı! MEMUR ZAM TAHMİNLERİ 2025 Ocak memur zammı ne olur? 4 aylık enflasyon farkı ile memur zammı kaç olacak? İnci Taneleri CANLI izle! 14 Kasım İnci Taneleri 22. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! HIV nedir, AIDS nedir? HIV virüsü nasıl bulaşır, belirtileri neler? Kayıp Şehir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kayıp Şehir filmi ne zaman, nerede çekildi? Karınca Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Karınca Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? Wanda Nara Icardi'yi şikayet mi etti? Icardi'nin davası ne zaman? Icardi gözaltına mı alındı? Icardi Arjantin'de neden gözaltına alındı? Sarp Sınır Kapısı nerede, hangi ilde? Sarp Sınır Kapısı hangi ülkeye açılır? MASTERCHEF KUZU YÜREK DOLMASI TARİFİ! Kuzu yürek dolması nasıl yapılır, Kuzu yürek dolması malzemeleri neler? MASTERCHEF CİĞER KAVURMA TARİFİ! Ciğer kavurma nasıl yapılır, Ciğer kavurma malzemeleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.