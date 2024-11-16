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İsrail Ordusundan Beyrut'a Şiddetli Hava Saldırıları

İsrail Ordusundan Beyrut'a Şiddetli Hava Saldırıları
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İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut kentindeki Dahiye bölgesine art arda düzenlediği üç hava saldırısında, Hureyk Mahallesi'ni hedef aldı. Saldırılar sonucu birçok bina yıkılırken, çevredeki yapılar da ciddi hasar gördü. Saldırılarda ölü veya yaralı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine art arda 3 şiddetli hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı (NNA), saldırıların Hureyk Mahallesini hedef aldığını ve saldırıların çok şiddetli olduğunu bildirdi.

Saldırıların ardından bölgeyi toz ve dumanlar kaplarken çok sayıda binanın yıkıldığı ve çevredeki binaların ciddi hasar gördüğü aktarıldı.

Saldırılardan birinin belediye binasının arkasını hedef aldığı ve son saldırının ise uyarı yapılmayan bir binaya düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından 2 harita paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Adraee, söz konusu haritalardaki işaretli bölgelerin Hizbullah tesisleri olduğunu öne sürerek işaretli bölgelerden en az 500 metre uzağa gidilmesi uyarısı yapmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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