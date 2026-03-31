İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut kentindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası şiddetli patlama sesleri duyuldu ve bölgeden dumanlar yükseldi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Dahiye bölgesini hedef aldı.

Saldırının ardından Beyrut ve çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Hedef alınan bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu kısa süre önce Dahiye'ye yönelik "tahliye ve saldırı" uyarısını yineledi.

Öte yandan İsrail ordusuna ait dronlar sabah saatlerinden bu yana Beyrut'un üzerinde alçak uçuş gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
