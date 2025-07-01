İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskınlar Devam Ediyor

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kabatiye beldesine baskın düzenleyerek Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürdü. Son günlerde bölgede birçok kişi hayatını kaybetti ve gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine 21 Ocak'tan bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Cenin kentinin güneyindeki Kabatiye beldesine baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun özel kuvvetler birlikleri Kabatiye'ye baskın düzenleyerek bir evi kuşattı.

İsrail ordusu, Kabatiye'ye takviye birlikler yönlendirdi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin batısında bulunan Ayn Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

Sabah saatlerinde Batı Şeria'daki çeşitli bölgelere baskın düzenleyen İsrail ordusu, Ramallah ve El Halil kentlerinde biri çocuk 2 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 988 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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