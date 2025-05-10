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İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın: 8 Filistinli Gözaltına Alındı

İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın: 8 Filistinli Gözaltına Alındı
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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda en az 8 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bir kadın da bulunuyor. Baskınlar sırasında evler aranırken, eşyalara zarar verildiği bildirildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan saldırılarda Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış gözlemleniyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda biri kadın olmak üzere en az 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde işgal altındaki Ramallah'ın batısındaki Bitunya beldesine baskın düzenleyerek, birkaç gün önce gözaltına alınan tutuklu Bedr Armuş'un eşini evinden aldı.

El-Halil kentinin Şuyuh beldesinde gerçekleştirilen baskınlarda da 5 Filistinli gözaltına alındı.

Baskınlarda Filistinlilerin evleri aranarak eşyalara zarar verildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde ise İsrail askerleri, İmad el-Agbar ve Yezid Tabilah isimli iki genci evlerine düzenlenen baskınla gözaltına aldı.

İsrail saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında, 171'i çocuk olmak üzere 960'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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