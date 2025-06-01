İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın: 6 Filistinli Gözaltında

İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın: 6 Filistinli Gözaltında
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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 6 Filistinliyi gözaltına aldı. Cenin, Nablus, Tulkerim ve Ramallah'daki operasyonlarda evlerde arama yapıldı. Ayrıca, Filistin topraklarında çeşitli engellemeler ve saldırılar gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Cenin'in Fahma köyüne düzenlediği baskında 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Nablus'ta iki eve baskın düzenleyen İsrail askerleri, 2 Filistinliyi gözaltına aldı, evlerde arama yaptı.

Tulkerim ve Ramallah'a düzenlenen baskınlarda da Filistinli 2 genç gözaltına alındı.

İsrail ordusu ayrıca Beytüllahim ve El Halil'in yanı sıra Kudüs'teki bazı beldelere de baskın yaptı.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sabah saatlerinde Nablus'un güneyindeki Leben Şarkıyye köyünün girişini kapattı, araç geçişini engelledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Kuzey Ağvar bölgesinde arazisinde çalışan Filistinli bir çiftçiye saldırdı, ekinlere zarar vermesi için büyükbaş hayvanlarını bölgedeki tarlalara bıraktı.

Selfit kentinin kuzeyinde de söz konusu İsrailliler, Filistinlilere ait bir traktörü alıkoydu.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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