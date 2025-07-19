İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın: 4 Filistinli Gözaltına Alındı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine günün erken saatlerinde baskın düzenleyen İsrail ordusunun, Filistinlilerin evlerine baskın yaparak eşyaları tahrip ettiği ve 4 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Müselles eş-Şüheda adlı köye baskın düzenleyen İsrail askerleri, evlere girerek 3 Filistinli genci gözaltına aldı.

Filistinli Mahir Derviş'i "aranan kardeşi Yusuf'u teslim olmaya zorlamak" bahanesiyle gözaltına alan İsrail güçlerinin Hatim Asus ve Fevzi Hinayişe adlı kişileri de baskınla gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerine baskın düzenlerken eşyaları da tahrip ettiği kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ise Batı Şeria'nın Tubas bölgesinde dün kontrol noktasından geçerken İsrail güçleri tarafından durdurulan 17 yaşındaki Muhammed Vail Faris Derağme'nin gözaltına alındığını bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 999 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 binden fazla kişi gözaltına alındı.