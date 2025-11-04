Haberler

İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın: 16 Filistinli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına alırken, Dura kasabasında bir oto tamirhanesini yıktı. Baskınlarda eski tutuklular da bulunuyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Medya Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Nablus, Kalkilya, Tulkerim, Ramallah ve El Halil kentlerine baskınlar gerçekleştirdi.

Baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu 16 Filistinli İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İsrail ordusu, oto tamirhanesini yıktı

Öte yandan İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki Dura kasabasında bir oto tamirhanesini içerisindeki eşyalarla birlikte tahrip etti.

Görgü tanıkları, buldozerler eşliğinde gelen bir İsrail birliğinin iş yerini "resmi belgeleri bulunmadığı" iddiasıyla yıktığını aktardı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Sergen Yalçın ilk dönemini mumla arıyor

İlk dönemini mumla arıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.