İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Yapı Yıkımları

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde bazı evler ile tarımsal ve ticari tesisleri, ruhsatsız oldukları gerekçesiyle yerle bir etti.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, El-Halil kentinin batısındaki İzna beldesi ile kuzeydoğudaki Ağvar bölgesinde yer alan Ciftlik beldesine baskınlar düzenledi.

İsrail güçleri, İzna beldesinde, 1995 tarihli "Oslo 2" Anlaşması kapsamında "C" bölgesi olarak sınıflandırılan alanlarda, ruhsatsız inşa edildikleri gerekçesiyle bir evi ve 5 ticari tesisi yıktı.

Ciftlik beldesinde de İsrail buldozerleri, bazı konutlarla tarımsal amaçlı olan bir dizi yapıyı aynı gerekçeyle kullanılamaz hale getirdi.

İsrail güçleri, sabah saatlerinde de Bire Belediyesi tarafından birkaç ay önce açılan yolun "C" bölgesinde olduğunu iddia ederek buldozerlerle tahrip etmişti.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Filistinliler, İsrail makamlarından onay almadan C bölgesinde herhangi bir yapı veya değişimi yapamıyorlar.